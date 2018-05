Fiorentina, Corvino e l'eredità di Astori: "Dobbiamo vivere con il sorriso"

© foto di Giacomo Morini

Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando sulla tragedia legata a Davide Astori, a due giorni di distanza dalla partita contro il Cagliari: "Non è stato facile per nessuno, per Firenze, per la società, per i tifosi e per tutto il mondo sportivo e calcistico. Tornare a quei giorni mi fa rivivere momenti drammatici. L'estate scorsa avevamo parlato perché la Fiorentina doveva ripartire e volevo che il capitano fosse convinto. Era contento e orgoglioso e per questo sento ancora di più la sua mancanza. Ci ha lasciato un'eredità importante: dobbiamo vedere tutto con il sorriso e senza rancori".