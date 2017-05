Fiorentina, Corvino guarda in casa Torino: Valdifiori e Barreca nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sui temi legati al mercato della Fiorentina, che in estate potrebbe intensificare i propri rapporti con il Torino per arrivare ad alcuni obiettivi attualmente in maglia granata: al momento il Toro, scrive il quotidiano, ha chiesto informazioni su Tatarunasu mentre la Fiorentina è tornata alla carica per Mirko Valdifiori che Mihajlovic ha decisamente abbandonato e che potrebbe essere l’alternativa a Marco Benassi. Occhio anche a Barreca che non sta trovando spazio e avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Barreca è al momento l’alternativa a Nicola Murru, anche lui 22enne rampante e soprattutto italiano.