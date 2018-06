Fiorentina, Corvino in contatto con lo Slavia: si punta decisi a Soucek

© foto di Federico De Luca

Fiorentina al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Nazione Pantaleo Corvino si metterà a breve in contatto con lo Slavia Praga: l'obiettivo è chiudere l'acquisto di Tomas Soucek, centrocampista di 23 anni, identikit del sostituto di Milan Badelj.