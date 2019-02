Fiorentina, Corvino resta: in partenza il ds Freitas

© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino resta alla Fiorentina, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il responsabile dell’area tecnica resterà in viola anche quando deciderà di fare un passo indietro lasciando la gestione della prima squadra ad un’altra figura. Discorso diverso per Freitas, orientato a tornare in Portogallo: il nuovo ds sarà quasi certamente italiano.