Fiorentina, Corvino rientrato a Firenze già questa mattina

© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino non è più a Milano. Il dirigente viola, concluso il giro di incontri più o meno fissati, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it ha fatto rientro in mattinata al centro sportivo, dove sta proseguendo il lavoro. A Milano ha iniziato a gettare le basi per il futuro ma, nel week end, il capoluogo lombardo si svuota degli addetti ai lavori che hanno affollato gli alberghi tutta la settimana.