Fiorentina-Corvino, scintille sulla buonuscita. L'ha spuntata Joe Barone

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ricostruisce l'incontro andato in scena a inizio settimana in centro a Firenze tra Joe Barone, braccio destro del nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso, e Pantaleo Corvino, da ieri ufficialmente out dall'organigramma societario del club viola.

S'è trattato di un incontro dai toni accesi, con Corvino che ha alzato più volte la voce e ha chiesto un milione di euro di buonuscita. Alla fine però, dopo diverse ore di faccia e faccia e tante telefonate interlocutorie, è passata la linea di Barone, con l'ex dirigente viola che ha preso molto meno della metà del milione di euro inizialmente richiesto per mettere fine alla vicenda.