Fiorentina, Corvino segue il talento tunisino Ellyes Skhiri

© foto di Giacomo Morini

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, l'amichevole fra Turchia e Tunisia è stata l'occasione per Pantaleo Corvino per visionare da vicino Ellyes Skhiri, mediano tunisino di proprietà del Montpellier. Tra i turchi è stato seguito Tarkan Serbest, centrocampista dell'Austria Vienna. Occhio anche all'esterno offensivo del Trabzonspor Yasuf Yazici mentre uno dei profili più interessanti è quello di Mohamed Elyounoussi, attaccante in forza al Basilea.