Fiorentina, Corvino si sfoga: "Voluto io il divorzio. Assurde certe critiche"

© foto di Giacomo Morini

"Ho deciso io di andarmene per lasciare liberi i nuovi proprietari". Terminata la sua esperienza, Pantaleo Corvino parla al Corriere dello Sport lasciandosi andare ad uno sfogo dopo l'addio alla Fiorentina. "Ai nemici rispondo con l'elenco dei successi e i conti risanati. Alla Viola ho dedicato e dato tutto me stesso con passione e tanto impegno. Ho voluto io questo divorzio, mi rendevo conto di non poter restare con gente nuova, con una nuova proprietà. Ho deciso di chiudere, anticipando probabilmente la loro decisione, perché Commisso e i suoi hanno il diritto alla discontinuità e io rappresentavo i Della Valle".

Le critiche ricevute - "Lo dico subito, per me è stato un bagno di sangue sul piano economico, ma non è questo il punto. La dignità e il senso di responsabilità hanno comunque un prezzo. Ho ricevuto critiche giuste e altre assurde, figlie di pregiudizi e antipatie: troppi sapientoni mi hanno utilizzato per ottenere il consenso di una parte della tifoseria. Io li chiamo personaggi in cerca d'autore", ha aggiunto l'ormai ex dirigente della Fiorentina.