Fiorentina, Corvino sul settore giovanile: "Orgogliosi del lavoro fatto"

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio troviamo alcune battute del direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino in merito al settore giovanile viola: "Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto in questi due anni. Da quando sono tornato abbiamo raggiunto tre finali nell'arco di 12 mesi, questo dimostra la bontà del lavoro svolto anche grazie alla volontà della proprietà. In poco tempo abbiamo ripreso un lavoro che già nel periodo precedente aveva ottenuto risultati straordinari. In questi due anni abbiamo fatto degli investimenti sia economici che sul lavoro quotidiano che, al di là del presente, sono convinto saranno una risorsa tecnica ed economica importante, per il prossimo futuro della Fiorentina".