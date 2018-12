Fiorentina, Corvino vuole Rog del Napoli già a gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marko Rog nel mirino della Fiorentina. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio il centrocampista croato del Napoli piace molto ai viola, con Pantaleo Corvino pronto a chiedere la mezzala già a gennaio, anche in prestito. Rog fino ad oggi è stato utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti: 265 minuti in campionato (spalmati su 8 gare) e un gol, mentre in Champions due apparizioni fugaci contro Psg e Stella Rossa (6 minuti in tutto).