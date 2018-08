Fiorentina, crescono gli sponsor per Chiesa. E non è escluso il rinnovo

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio a Federico Chiesa, il giocatore più atteso della Fiorentina che si appresta a debuttare in campionato contro il Chievo. Il giovane talento - oltre ad essere il vero faro dal quale la squadra deve ripartire è anche molto ricercato da marchi importanti come la Nike (il contratto firmato è inferiore solo a quello di Cristiano Ronaldo e si avvicina al livello di Verratti). Il suo ingaggio a Firenze è il più alto della rosa (1,9 milioni a stagione) e non è escluso che a settembre sia già in programma un nuovo incontro per adeguare il suo contratto e prolungarlo fino al 2023.