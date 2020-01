© foto di Federico De Luca

Criscito-Fiorentina, l'intreccio s'infittisce. Il giocatore è atteso a Milano dove la Fiorentina ha prenotato anche delle visite mediche preventive nel caso accettasse i viola, ma per adesso non si muove da Genova: come scrive buoncalcioatutti.it, stamani il giocatore si è presentato a Pegli, centro sportivo del Genoa. Ancora da conoscere se sia lì per discutere con la società o per unirsi all'allenamento.