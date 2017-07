Fiorentina, Cristoforo: "Ci alleniamo per poter iniziare bene la stagione"

© foto di Federico De Luca

Queste le parole del centrocampista della Fiorentina Sebastian Cristoforo ai microfoni di ViolaChannel, rilasciate al termine della seduta odierna: “In questi giorni ci alleniamo forte per poter iniziare bene la stagione, serve a tutti. Adesso ci andiamo a riposare. L’amichevole di ieri? E’ stata utile per capire le idee del mister e per provare 11 contro 11 il gioco su cui stiamo lavorando. La prossima partita? In questi giorni stiamo lavorando sui movimenti, avremo tanti giocatori giovani ancora da provare”.