Fiorentina-Crotone, formazioni ufficiali: out Dabo, c'è Eysseric

Oggi il Napoli sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre Il Mattino in edicola propone un'intervista a Paolo Cannavaro. Doppio ex, l'ormai ex difensore ha indossato le fasce di capitano in entrambe le formazioni. "Napoli da Scudetto? Il calcio è fatto di cicli. E questo...