Fiorentina, Cutrone a gennaio verrà ceduto: i viola non vogliono riscattarlo

Secondo quanto riportato da La Nazione, a gennaio la Fiorentina potrebbe lasciar partire Patrick Cutrone visto che i viola non vorrebbero riscattarlo per 16 milioni come previsto dall'accordo in obbligo di riscatto al raggiungimento della 26esima presenza. Fino ad ora l'attaccante è sceso in campo 23 volte, ma solo in 14 occasioni ha superato i 30 minuti di gioco.