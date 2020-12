Fiorentina, Cutrone ai titoli di coda: Bologna e Parma sull'attaccante

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto su Patrick Cutrone, attaccante in forza alla Fiorentina e in prestito dal Wolverhampton. Nonostante nelle scorse ore, come anticipato da noi e confermato dal suo agente Giovanni Branchini, sia stato tolto l'obbligo di riscatto sul contratto, la sua avventura in viola è ormai davvero ai titoli di coda, e sulle sue tracce ci sarebbero Bologna e Parma.