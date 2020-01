© foto di Federico De Luca 2020

Così Patrick Cutrone, attaccante che sta decidendo la sfida tra Fiorentina e Atalanta in favore dei viola grazie al suo gol, nell'intervallo del match ai microfoni di Rai Sport: "Stiamo giocando bene e tenendo il campo. Sono contentissimo che sia arrivato il gol ma ora non dobbiamo mollare, tenere il vantaggio e provare a farne altri. Sono appena arrivato e dobbiamo conoscerci meglio, ma Vlahovic è un bravo giocatore. I gol li sbagliano tutti, siamo con lui, siamo uniti. Io sto bene, è vero che non giocavo da un po' ma mi sono sempre allenato al 100%, quindi sto abbastanza bene".