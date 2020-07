Fiorentina, Cutrone ancora in gol: "Grande intesa con Chiesa. E io voglio stare qua"

"E' stata una grande vittoria, abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, che lotta dal primo all'ultimo minuto". Autore del terzo gol nella vittoria della sua Fiorentina sul campo del Lecce (1-3 il finale, ndr), Patrick Cutrone ha parlato a DAZN nel post gara soffermandosi - tra le altre cose - anche sull'intesa in campo con Chiesa: "Ci conosciamo da tanto tempo, siamo stati compagni anche in Nazionale, sono contento di come stanno andando le cose - sottolinea il giocatore commentando il suo assist per il primo gol di Chiesa -. Ribery? Con un campione in squadra come lui si può solo imparare, è davvero un onore giocare al suo fianco".

Infine, spazio anche ad una valutazione dei primi mesi con la maglia viola: "Valuto bene. Io do sempre il massimo, voglio aiutare la squadra giocando bene e facendo gol. Voglio stare qua, quindi sono felice".