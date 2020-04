Fiorentina, Cutrone: "Dopo la positività al Covid-19 ero in ansia. Mi manca il campo"

Intervenuto in diretta Instagram sulla pagina di "Che fatica la vita da bomber", l'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone ha parlato rispondendo alle domande dei tifosi. Queste le sue parole, a cominciare dall'emergenza legata al Coronavirus: "Ho avuto la febbre per otto-nove giorni, poi il tampone ha detto che ero positivo. In quel momento mi è venuta un po' di ansia. È una malattia che nessuno conosce e non si sa come comportarsi. Pian piano ho iniziato a star meglio e ad allenarmi. Non avevo paura, solo ansia per me e per chi mi stava vicino. Col passare del tempo è andato tutto bene. Ad aprile in tampone è risultato negativo. Ogni operatore sanitario ha tutto il mio sostegno. I medici, gli infermieri... Tutti loro stanno facendo tanto per noi, sono veri eroi e dobbiamo solo ringraziarli. Vedere il mio numero scritto su una di quelle tute mi ha fatto un certo effetto, è stato un onore vedere quella foto. Siete i miei idoli".

Come ha vissuto il lockdown? Spera di riprendere presto il campionato?

"In queste settimane continuo ad allenarmi. Al mattino corsa e al pomeriggio palestra. Il campo mi manca tantissimo. Sarebbe bello tornare a giocare subito, ma prima di tutto conta la salute, oggi bisogna pensare solo a quello. La voglia è tanta ma dobbiamo aspettare".

Quali sono i suoi ricordi più belli con la maglia del Milan?

"Il primo gol in Europa League ha segnato un'emozione grandissima. Farlo a San Siro, in uno degli stadi più belli al mondo, per giunta indossando la maglia della tua squadra del cuore è stato qualcosa di indescrivibile. Quando i tifosi hanno esultato ho avuto i brividi. Gran bella emozione. In quel momento ho realizzato uno dei miei sogni più grandi. Ho sempre giocato al Milan fin da piccolo, arrivare sul prato di San Siro e segnare è stato davvero indescrivibile. Durante quelle stagioni, ogni volta che all'esterno circolavano voci sul mio conto non le ascoltavo. Io sono fatto così, preferisco evitare i rumors e pensare solo ad allenarmi. Al Milan lavoravo per convincere mister Montella: sapevo di avere le qualità giuste per far parte della sua squadra. Nel 2017/2018 sono riuscito a segnare subito, è stato l'inizio di una stagione per me molto positiva. Si parla spesso di fortuna, ma è il

lavoro che fa la differenza, allenarsi bene e convincere gli altri. È stata una bella soddisfazione perché quell'anno sono riuscito a convincere tutti. Non ho mai smesso, ogni giorno so che devo dimostrare qualcosa, in allenamento come in partita. Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore ed è una grandissima Società. A Milano mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore e se oggi sono a Firenze in Serie A è anche grazie al Milan. Ognuno poi ha il suo percorso da seguire, tutti sanno com'è andata quando ho lasciato Milano, non c'è molto da spiegare... Ringrazierò sempre il Club per quello che mi ha dato e i tifosi rossoneri per il sostegno e l'affetto".

Cosa le è rimasto dell'esperienza in Premier League?

"In Inghilterra c'è un'usanza: i giocatori possono scegliere un numero dall'uno al venticinque. Del numero 63 quindi non se parla proprio. Così ho scelto il 10. Con il 9, che però era già occupato, il 10 è il numero degli attaccanti. Il 7 era libero ma di solito lo indossano gli esterni. Il numero 63 rappresenta l'anno di nascita di mio padre. La mia famiglia mi è sempre stata di supporto, mio papà poi non si è mai perso una partita in casa o una trasferta. È un appassionato di calcio e mi viene spesso a trovare. In Inghilterra ho vissuto un'esperienza breve ma che mi ha consentito di

crescere. E poi i tifosi mi hanno accolto subito come fossi da sempre uno di loro. Al Wolverhampton ho trovato una cultura e un modo di vivere nuovi. Ho imparato molto e sono migliorato tecnicamente. Come in Italia, anche Oltremanica l'atmosfera calcistica è intensa, gli stadi sono sempre pieni e i tifosi si fanno sentire dal primo all'ultimo minuto".

Com'è il suo rapporto con i compagni?

"«Faccio amicizia subito con tutti, in spogliatoio amo ridere e scherzare. Nella mia carriera ho legato con tanti compagni di squadra, penso a Calabria e a Locatelli al Milan, Kessie, Calhanoglu e Castillejo... Con Manuel Locatelli ho un rapporto di fratellanza. Abbiamo passato non so quanti anni della nostra vita insieme, vedevo forse più lui della mia famiglia. Per me è un fratello, ci sosteniamo a vicenda anche da lontano e quando possiamo, organizziamo e ci vediamo. Al Wolverhampton ho legato con Adama Traoré e Raùl Jiménez... Qui alla Fiorentina la lista è lunga: Venuti,

Ceccherini, Federico Chiesa e tanti altri. Quanto è grosso Traoré? Giuro che non l'ho mai visto lavorare in palestra, poi magari si fermava la notte (ride, ndr)... Non me lo spiego. Lui è uno dei giocatori più forti con cui ho giocato".

Come si è trovato con i vari allenatori che ha avuto?

"Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, ho sempre imparato da tutti. A loro va il mio grazie, in particolare a Vincenzo Montella che mi ha fatto esordire in Serie A e a Rino Gattuso che mi ha dato continuità. Con Iachini mi trovo molto bene, mi ha scelto e anche per questo ho accettato di tornare in Italia".

A quali campioni si ispira?

"Da piccolo guardavo Inzaghi e Shevchenko, all'estero Drogba e Van Persie. Un po' mi ispiro anche a loro. Durante gli anni a Milanello ho avuto il piacere di allenarmi con Gonzalo Higuain, per me resta uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lavora duramente, dà il massimo, da campioni così c'è solo da imparare. Mi aveva davvero impressionato. Oggi alla Fiorentina c'è Ribery, un altro campione. Frank fa amicizia con tutti, è una ottima persona. Del calciatore non parlo, ha doti calcistiche incredibili, sono fortunato a giocarci insieme. Giocatori così, come Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, non si accontentano mai, si allenano duramente anche se hanno vinto tantissimo, cercano di fare sempre qualcosa di più. I difensori più forti? Chiellini, Bonucci, Romagnoli... Sono tanti, alcuni li ho affrontati da avversario altri in allenamento. Oggi a

Firenze ci sono Pezzella e Caceres".

Nel suo futuro c'è la Fiorentina?

"La Fiorentina è una Società con una grande storia, sono molto contento di essere qui. Oggi non penso al futuro. E non penso nemmeno all'Europeo del prossimo anno. Ovviamente quello è un obiettivo: giocare con la maglia della Nazionale è il sogno di tutti. Ma ora non ci sto pensando, voglio solo allenarmi e lavorare. Darò il massimo anche per meritarmi quella chiamata".