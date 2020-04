Fiorentina, Cutrone: "Europei? La Nazionale un sogno, cercherò di mettere in difficoltà Mancini"

Intervistato da Tuttosport, l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, parla della possibilità di venire convocato in azzurro per il prossimo Europeo, rimandato di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus: "La maglia azzurra è sempre un sogno e un obiettivo. Io ho avuto la fortuna di partecipare agli Europei Under 21, è stata un’esperienza pazzesca anche se poco fortunata per noi. Farò di tutto per mettere in difficoltà nelle scelte il ct Mancini"