Fiorentina, Cutrone: "Felice in viola. Non penso né al futuro né all'Europeo"

Nella sua diretta Instagram sulla pagina di "Che fatica la vita da bomber", l'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone ha parlato anche del suo futuro: "La Fiorentina è una società con una grande storia, sono molto contento di essere qui. Oggi non penso al futuro. E non penso nemmeno all'Europeo del prossimo anno. Ovviamente quello è un obiettivo: giocare con la maglia della Nazionale è il sogno di tutti. Ma ora non ci sto pensando, voglio solo allenarmi e lavorare. Darò il massimo anche per meritarmi quella chiamata".

