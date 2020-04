Fiorentina, Cutrone: "Ho avuto paura. Ora voglio fare gol per i veri eroi, medici ed infermieri"

Lunga intervista al centravanti della Fiorentina Patrick Cutrone quest'oggi sulle pagine di Tuttosport. L'attaccante viola, che ha sconfitto il Coronavirus, racconta così la sua esperienza: "Per fortuna ora sto bene, questa brutta esperienza è alle spalle ed ho ricominciato ad allenarmi. Ho avuto paura, questo è un virus subdolo che nessuno conosce. Era preoccupato per me e per le persone che mi erano state vicine. Il sollievo vero e proprio comunque è arrivato con l’esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto davvero quel peso dalle spalle

Una dedica quando tornerò a fare gol?

"Sarà qualcosa di liberatorio e dedicato a coloro che stanno combattendo questa difficile battaglia: medici, infermieri, volontari. Sono loro gli eroi di questi giorni".