Fiorentina, Cutrone: "Il mister ha sempre creduto in me, era questione di tempo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine di Fiorentina-Torino, Patrick Cutrone ha così commentato la vittoria del Franchi: "Ho un bellissimo rapporto con Kouamé, son contento che abbia segnato oggi perché se lo merita. Sono contento di aver portato a casa i 3 punti".

Sul lavoro di Iachini:

"Il mister ha sempre creduto in me, era solo questione di allenarci bene e dare il 100%. Sono contento per me e per la squadra".

Sul futuro:

"Non so perché scrivono, non li guardo neanche. Voglio restare qui e darò il massimo per la mia squadra".

Sulla salvezza acquisita:

"Primo obiettivo era quello, contento di averlo raggiunto. Siamo una bella squadra, vogliamo giocarcela con tutti e dobbiamo giocare comunque tutte le gare".

Su Ribery:

"Frank è un fenomeno, una leggenda. Giocare con lui è un onore, c'è solo da imparare da campioni come lui e ce lo godiamo".