Fiorentina, Cutrone: "Importante aver superato il virus, Commisso ci è stato molto vicino"

Nel corso dell'intervista al The Sun, l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha raccontato la sua esperienza con il COVID-19: "Ho avuto un po' di sintomi all'inizio, febbre per vari giorni, mal di gola. Poi ho fatto il tampone e purtroppo è risultato positivo. No, non mi sono dato una spiegazione ne l’ho cercata. Purtroppo è successo, come sta succedendo a tantissime persone in Italia e nel mondo, l’importante è averla superata - evidenzia Firenzeviola.it -. Mi ha aiutato tantissimo la mia ragazza e poi tutti i famigliari mi hanno dato forza. Il Presidente Commisso ci è stato molto vicino come tutta la Dirigenza ed anche i miei compagni di squadra. Anche il Dottor Pengue e tutto lo staff sanitario della Fiorentina mi hanno tenuto sempre sotto controllo e si sono sempre informati sul mio stato di salute. Mi hanno dato tutti un sostegno incredibile".