Fiorentina, Cutrone in bilico: il futuro dell'attaccante è tra la permanenza in Viola e il Genoa

La Gazzetta dello Sport scrive che, nonostante il grande finale di stagione, Patrick Cutrone non ha ancora la certezza della conferma in maglia viola. La Fiorentina dovrà decidere se rinunciare a lui o se riscattarlo e mandare a maturare il giovane talento Vlahovic. Nel caso in cui i gigliati scegliessero di non versare, tra un anno, i 18 milioni al Wolverhampton, Cutrone tornerebbe in Inghilterra per poi probabilmente ripartire subito. In Italia c’è il Genoa che lo prenderebbe molto volentieri. E ci potrebbero anche essere club di Serie A di una fascia più alta, con obiettivi europei, interessati al centravanti.