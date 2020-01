È attesa in casa Fiorentina per Patrick Cutrone. Soprattutto, per sapere se potrà scendere in campo o meno contro la SPAL. A prescindere dalle intenzioni di Iachini, che peraltro in questi minuti sta parlando in conferenza stampa , i viola aspettano anche il transfer per poter schierare il centravanti, ufficializzto ieri. Come spiega La Gazzetta dello Sport, è inoltre slittata la presentazione con i viola: sarebbe dovuta avvenire ieri, invece è rimandata alla prossima settimana. Primo allenamento oggi, in attesa di capire se potrà giocare subito contro gli estensi o meno.