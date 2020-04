Fiorentina, Cutrone: "In viola tanti giovani di talento. Ribery fenomeno dentro e fuori dal campo"

Intervistato da Tuttosport, l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, parla così dei progetti della squadra e dei talenti di casa viola: "Il presidente e la società stanno facendo un grandissimo lavoro per farla crescere, dal centro sportivo all'importante mercato di gennaio. Lui e gli altri dirigenti hanno sempre detto di volere una Fiorentina che sia un punto di approdo e non di partenza e questo non può che farci piacere".

Da Chiesa a Vlahovic, passano per Kouamè e Sottil, quanti talenti in casa Fiorentina:

"La Fiorentina ha tanti giovani molto promettenti, dobbiamo restare coi piedi per terra, lavorare sodo, ascoltare le indicazioni del tecnico. Così potremo avere il futuro dalla nostra parte E non dimentichiamo Ribery: è un fenomeno, un campione affermato eppure è sempre a lottare, voglioso di tornare per dare il suo contributo. Un esempio sia dentro che fuori dal campo".