Fiorentina, Cutrone su Kouamè: "La concorrenza mi stimola, ma possiamo giocare insieme"

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista concessa al QS-La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, parla così dell'ultimo arrivo in casa viola, Christian Kouamé: "La concorrenza non è un problema, anzi, mi stimolerà a dare sempre di più per migliorarmi e conquistare il posto da titolare. Oggi ogni squadra deve avere un certo numero di attaccanti per far fronte alle situazioni diverse che si trovano in una partita. Bene o male tutti gli attaccanti in rosa hanno caratteristiche diverse, per cui anche con Kouamé posso coesistere tranquillamente. Ovviamente poi starà al mister decidere chi mettere in campo a seconda dello stato di forma, piuttosto che dell’avversario che incontriamo".