Fiorentina, Cutrone tra il riscatto che non c'è più e un futuro poco viola

Ha fame, Patrick Cutrone. Anche perché in questa stagione da titolare ha giocato soltanto nell'agevole impegno di Coppa Italia col Padova, e nonostante le difficoltà offensive, la Fiorentina ha attinto fin qui poco o niente dalle sue risorse. Negli scorsi giorni è intervenuto pure il suo procuratore, Giovanni Branchini, che a TMW Radio ha voluto precisare come sia stata tolta la clausola di obbligo di riscatto condizionato dall'accordo per l'attaccante. Un modo per togliere dalla schiena del classe '98 la spada di Damocle che ne stava fin qui con ogni evidenza condizionando l'utilizzo, sempre e soltanto a piccoli assaggi e quasi mai da titolare, con Iachini. E anche con Prandelli non è cambiato granché. Interpellato ieri sul tema in conferenza stampa, il tecnico viola ha voluto dire la sua: "Deve avere pazienza e aspettare la sua occasione, se pensa troppo a sé stesso diventa più complicato. Se uno non è contento di restare alla Fiorentina, per me può andare via. Non mi riferisco solo a Cutrone. Io non ho messo da parte nessuno". Diretto, deciso. Dietro a queste parole, c'è sia la possibilità di intravedere presto uno spiraglio per l'impaziente punta, sia però quello della possibilità, di fatto anticipata e ventilata, di un addio prima dei termini con un giocatore fino a qui utilizzato poco - e spesso male, viene da aggiungere - e smanioso invece di avere più spazi dopo le ultime, complicate annate.