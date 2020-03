Fiorentina, Cutrone verso il riscatto. Castrovilli blindato. Chiesa? Rinnovo o addio

Punta a trattenere tutti i suoi gioielli Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella sua prima vera e piena estate di calciomercato. I gioielli in questione sono tre e corteggiatissimi: Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e Patrick Cutrone.

Come riporta il Corriere dello Sport sull’ultimo della lista nonostante un riscatto da effettuare e una prima parte di avventura in viola non eccezionale non sembrano esserci dubbi circa la conferma. Per gli altri due la linea pare essere già definita. A Chiesa verrà proposto un rinnovo da top player con un ruolo da protagonista nel nuovo progetto della Fiorentina “made in USA” ma anche la possibilità di salutare con il benestare del presidente. Su Castrovilli, invece, nessuna possibilità di trattativa. Rimarrà a Firenze.