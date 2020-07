Fiorentina, da Belotti a De Paul: come cambia il mercato viola con la conferma di Iachini

vedi letture

La conferma di Iachini ha stupito molti visto le tante voci di potenziali nuovi tecnici che avrebbero potuto sostituirlo sulla panchina della Fiorentina ma ora che c'è l'ufficialità, in casa viola si potrà iniziare a programmare ripartendo, ovviamente, dal mercato.

Chi resta, chi parte - Con la conferma di Iachini ci sono giocatori che possono ambire alla permanenza e altri che invece sono destinati a salutare. In difesa scendono di molto le quotazioni di Ceccherini, che poteva partire già a gennaio e che ora, dopo un ritorno passato comunque ai margini, pare destinato all'addio. Dalbert può conquistarsi la conferma, magari con il rinnovo del prestito dall'Inter e la conseguente permanenza in nerazzurro di Biraghi. Milenkovic, Pezzella e Caceres sono intoccabili a meno di offerte importanti, che potrebbero arrivare soprattutto per il serbo. A centrocampo rischia di doversi trovare una nuova squadra Benassi, bloccato da un infortunio importante ma precedemente comunque poco utilizzato da parte del tecnico ascolano. Badelj non verrà sicuramente confermato, mentre potrebbe essere riscattato dal Leicester Ghezzal, autore di una buona crescita post-Covid. In attacco, al netto della posizione di Chiesa, comunque in ottimi rapporti con l'allenatore, rischiano seriamente di dover fare le valigie sia Sottil che soprattutto Vlahovic, uscito dalle rotazioni offensive dopo l'espulsione contro la Lazio.

Mercato in entrata - La Fiorentina non dovrà stravolgere la rosa di Iachini ma da Commisso ci si aspetta almeno 2-3 colpi di rilievo dopo l'acquisto a gennaio di Amrabat per confermare l'ambizione che porta al ritorno in Europa. Sicuramente servirà una punta che possa garantire almeno 15 gol, visto che il miglior marcatore stagionale viola, ovvero Chiesa, ne ha segnati 10 con una tripletta alla penultima giornata. In questo senso, la Fiorentina ha da tempo messo gli occhi su Belotti, con Cairo che però non lo vorrebbe cedere. Un'alternativa che piace è Piatek, già trattato proprio in inverno prima dell'arrivo di Cutrone. Servirà un difensore centrale, con i viola che stanno parlando con Vertonghen ma che potrebbero anche tornare a bussare alla porta della SPAL retrocessa per Bonifazi, vecchio pallino, mai abbandonato. Anche Criscito, a un passo dai viola negli scorsi mesi, è un nome che ritorna in auge. Sulla fascia piace Fares, mentre a centrocampo Mandragora era uno degli uomini in lista, ma l'infortunio potrebbe aver cambiato i piani. Poi, un giocatore che era stato praticamente annunciato prima dell'interruzione delle trattative è De Paul, che potrebbe chiedere di cambiare aria ai proprietari dell'Udinese e che resta in cima alla lista non solo del tecnico ma anche della società. Senza dimenticare Paquetà, che tanto piaceva negli ultimi giorni di mercato di gennaio.