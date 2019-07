Fiorentina, da Bennacer al ritorno su Obiang: i nomi per il centrocampo

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa il nome di Rodrigo De Paul come sogno nel cassetto per il mercato della Fiorentina, anche se l'Udinese fa una valutazione piuttosto alta dell'argentino, per il quale - nella migliore delle ipotesi - serviranno almeno 27-28 milioni. Come dichiarato dallo stesso ds Pradè nel corso della conferenza stampa in corso, un costo proibitivo. In mediana, poi, i nomi preferiti sono quelli dell'empolese Ismael Bennacer (impegnato però in Coppa d'Africa e lontano per il momento dalle distrazioni del mercato), del grande ex Milan Badelj, del regista milanista Lucas Biglia e, un nome di ritorno visto che era stato già accostato ai viola in passato, come quello di Pedro Obiang del West Ham.