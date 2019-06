Fiorentina, da Castrovilli a Sottil: i giovani andranno in ritiro con Montella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un tema che ha fatto discutere l'ambiente della Fiorentina, nel corso delle passate settimane, è senz'altro l'imponente mole di calciatori con contratto professionistico che dall'1 luglio saranno a tutti gli effetti di nuovo parte dell'organico viola. Escludendo per un momento i nomi che costituiscono esubero, e si va da Saponara a Thereau, passando per Cristoforo ed Eysseric, c'è una serie di calciatori giovani, di rientro da periodi di prestito in Serie B, che l'allenatore Montella ha intenzione di valutare nel ritiro di Moena prima di decidere sul loro futuro, sia a breve che a lungo termine.

Prendendoli in esame per ordine alfabetico, si comincia con Gaetano Castrovilli. Dopo due stagioni ben disputate a Cremona, il classe '97 si sente pronto al salto nella massima categoria, e spera di farlo in viola. Due anni in meno per la punta Gabriele Gori, fresco di cambio procuratore e autore di gol pesanti nel Livorno, dopo aver faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione a Foggia. In Puglia ha trovato invece minuti e continuità il suo coetaneo Luca Ranieri, tra i migliori talenti messi in mostra dall'Italia U-20 nell'avventura al Mondiale di categoria. Chi invece ha già assaporato, a differenza di tutti questi altri, la sensazione dell'esordio in prima squadra con la Fiorentina, è il figlio d'arte Riccardo Sottil. Pioli però lo utilizzava con il contagocce, e l'attaccante esterno classe '98 è andato a giocare sei mesi a Pescara. Dove ha ben figurato, tanto da indurre gli abruzzesi a chiedere un altro anno di prestito ai viola. Ultimo ma non ultimo Lorenzo Venuti, che la Serie A se la sarebbe guadagnata sul campo con la grande rivelazione Lecce, e che spera di poter approfittare di una storica, ma più che mai attuale, carenza di terzini destri di ruolo al Franchi e dintorni. Questo dunque il roster delle migliori promesse costruite in casa dalla Fiorentina: qualcuno di questi potrebbe persino arrivare a convincere Montella per uno step ulteriore, chissà.