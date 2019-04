Fiorentina, da Roma il sì per l'aeroporto di Firenze: si sblocca lo stadio

© foto di Giacomo Morini

È arrivato il sì del ministero delle Infrastrutture al Masterplan di Peretola. Circa 70 giorni dopo l’ultima Conferenza dei servizi a Roma, il dirigente del dicastero presieduto dal ministro Danilo Toninelli ha firmato l’atto che dà il via libera al progetto della pista parallela e dello sviluppo del Vespucci. È l’ultimo atto, ora Enac (o meglio, Toscana Aeroporti) può dare il via agli espropri: anche se pende la Spada di Damocle del ricorso al Tar da parte dei 7 Comuni contrari. L’atto è stato pubblicato sul sito del ministero. «È accertato il perfezionamento dell’Intesa Stato-Regioni relativamente al progetto di Masterplan», si legge nell’ultima delle 12 pagine. Il progetto, ripreso dopo anni di oblio da Matteo Renzi nel 2009, è stato formalmente presentato nel 2015 per iniziare la procedura di Valutazione ambientale. Ottenuta quella, nel 2018, la Conferenza dei servizi è stata più volte aggiornata per integrare elementi e dare risposte alle numerose prescrizioni arrivate in sede Via. Complessivamente, si tratta di un progetto di poco inferiore ai 400 milioni di euro. Una decisione che influirà anche sulla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina: il nuovo aeroporto e il nuovo stadio sono infatti opere legate, perché il nuovo scalo di Peretola permetterà di ricavare lo spazio per il trasferimento del mercato ortofrutticolo e di conseguenza l’area di Novoli sarà definitivamente libera per far nascere l’impianto, per il quale la società dei Della Valle è chiamata a presentare il progetto definitivo entro il prossimo 31 maggio.