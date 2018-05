Fiorentina, da Soucek a Grassi: tutti i nomi per sostituire Milan Badelj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come in casa Fiorentina si pensi già a chi possa prendere il posto di Milan Badelj, in partenza da Firenze dopo il prossimo 30 giugno. Le idee principali di Corvino, al momento, sono principalmente due: la prima conduce a Tomas Soucek, centrocampista dello Slavia Praga in passato già accostato ai viola, la seconda ad Alberto Grassi, la scorsa stagione in prestito alla SPAL ma di proprietà del Napoli. Altri nomi comunque non mancano. Da Zurkowski a Blin, passando per Skhiri del Montpellier, sono tanti i nomi che la dirigenza viola sta tenendo sott'occhio.