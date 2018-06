Fiorentina, da Soucek a Meité: tutti gli obiettivi per la mediana

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato in mediana della Fiorentina. Piace molto Tomas Soucek dello Slavia Praga, ventitreenne seguito anche in passato. Oltre a lui anche Ellyes Skhiri, franco-tunisino del Montpellier, poi Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze e Soulinho Meité del Bordeaux. In Italia piacciono Rolando Mandragora della Juventus e Alberto Grassi del Napoli.