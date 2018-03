Fiorentina, da Widmer a Barak: gli occhi di Corvino sull'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli occhi della Fiorentina sono su Udine e sull'Udinese: con una rosa che verrà cambiata, con due esterni difensivi e un centrocampista in arrivo in estate, secondo Tuttosport la società gigliata starebbe monitorando con attenzione Silvan Widmer. Lo svizzero piace molto con Bruno Gaspar e Vincent Laurini da valutare. Poi Jakub Jantko e Antonin Barak per la mediana, dove sarà blindato Marco Benassi e dove Jordan Veretout vedrà presto recapitata una proposta di nuovo contratto fino al giugno del 2022.