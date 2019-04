Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le parole di Bryan Dabo, centrocampista viola, nel post gara di Roma-Fiorentina (2-2) dalla zona mista dello stadio Olimpico: “E’ stata una partita molto aperta ma siamo delusi per i nostri due vantaggi: vogliamo tornare presto a vincere, guardiamo quindi alla gare di domenica contro il Frosinone. Dobbiamo giocare con l’atteggiamento e l’intensità vista oggi. Quando abbiamo fatto gol abbiamo subito preso pari: ci sta mancando qualcosa per tornare alla vittoria, dobbiamo fare uno sforzo per farlo. I tanti pareggi? Non so che risposta dare… sennò saremmo quinti: ci manca sempre poco anche se non perdiamo molto. La classifica rispecchia lo sforzo in più che ci manca. La gara con l’Atalanta? Sarà una partita importante ma davanti a noi abbiamo ancora otto finali: non dobbiamo ancora parlarne”.