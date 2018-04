Fiorentina, Dabo: "Faremo qualcosa di grande in questa stagione"

© foto di Federico De Luca

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina che ha giocato titolare contro l’Udinese, ha parlato dopo il match vinto 2-0 a Udine: "Pioli ci ha detto di giocare molto bene per vincere tutti insieme. Sono contento di aver giocato bene e ringrazio i miei compagni che sono diventati la mia famiglia. Pioli è un allenatore che parla molto anche con i calciatori che non giocano molto e questo mi ha aiutato molto".

Vincere per Astori, oggi avete avuto questo pensiero?

“Sì, siamo ancora sconvolti per quello che è successo ma abbiamo trovato la forza di reagire. Questa vittoria è per tutti, la sua famiglia, ma anche per noi. Siamo forti”.

Obiettivo Europa?

“Non abbiamo un obiettivo vogliamo solo giocare al meglio partita dopo partita. Dobbiamo continuare così fino alla fine. Faremo qualcosa di grande in questa stagione. Roma? E’ tra le migliori in Italia ma non vogliamo perdere e combatteremo per ottenere punti", riporta Tuttoudinese.it.