Fiorentina, Dabo in uscita: se dovesse partire assalto a Pulgar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bryan Dabo è in uscita dalla Fiorentina. Come rivela La Repubblica, Stefano Pioli non vede in lui un futuro in riva all'Arno, per questo la sua esperienza in maglia viola potrebbe essere giunta ai titoli di coda. In particolar modo, se l'addio di Dabo dovesse concretizzarsi potrebbe arrivare il centrale del Bologna Erick Pulgar, su cui da tempo è forte l'interesse gigliato.