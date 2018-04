Fiorentina, Dabo: "Questo gruppo è come una grande famiglia"

Fonte: Firenzeviola.it

In un'intervista apparsa ieri sul media francese Peuple-Vert.fr, il centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo ha risposto ad alcune domande sul suo passato, presente e futuro: "Mi sono adattato rapidamente grazie ai molti compagni francesi in squadra. Appena arrivato il mister (Pioli, ndr) mi ha subito fatto vedere dei video per spiegarmi cosa voleva da me. Sono arrivato in un gruppo sano, nel quale c'era un capitano (Astori) che mi è subito venuto a parlare. Tutti sono stati molto carini con me. La partenza dal Saint-Etienne? Non me l'aspettavo neanche io. Cinque o sei giorni prima della fine del mercato mi hanno chiamato per dirmi dell'offerta della Fiorentina. Non ci ho pensato molto: ho chiesto un po' di consigli ad Eysseric e sono partito. Anche per il Saint-Etienne è stato un buon affare. Il mio debutto? Il mister mi ha subito detto che voleva che fossi un titolare, non un panchinaro. Così dopo un po' di adattamento mi ha schierato ed è andata piuttosto bene. La scomparsa di Astori? E' stato uno shock. Due giorni prima avevamo tutti fatto gli esami cardiaci ed andava tutto bene. Davide era una persona sana, senza alcool o sigarette e sempre il primo agli allenamenti. Dopo la tragedia il gruppo si è compattato e adesso siamo molto uniti, una vera famiglia. Bamba alla Fiorentina? Io non ne so niente (ride, ndr). Non mi ha chiamato e non posso dire niente perchè non so niente. Però so che dei club itaiani lo osservano e lui è un giocatore di qualità e che dà tutto in campo. Mi piace molto".