© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da France Football, Bryan Dabo è ormai prossimo al rientro in Ligue 1 dopo aver passato la prima parte di stagione praticamente fuori rosa alla Fiorentina. Il giocatore burkinabé ha attirato l'attenzione di due club francesi come il Nantes e il Brest. Ricordiamo che il centrocampista ha il contratto in scadenza con i viola nel giugno del 2021.