Fiorentina, dal 2-0 a Napoli al 3-0 subito contro la Juve: Iachini e un addio con più vittorie che ko

Beppe Iachini aveva appena raggiunto le 30 panchine con la Fiorentina ma non è riuscito a tragliare il traguardo delle 31 visto l'esonero deciso oggi da Commisso e dai suoi dirigenti. Tra Serie A e Coppa Italia, il bilancio del tecnico ascolano è stato di 12 vittorie, la più importante contro il Napoli di Gattuso al San Paolo per 2-0 lo scorso 18 gennaio, 10 pareggi, di cui uno anche contro l'Inter di Conte a San Siro, e 8 sconfitte, la più pesante contro la Juventus il 2 febbraio per 3-0 all'Allianz Stadium. 1.53 di media punti, buona ma non sufficiente per convincere i tifosi e soprattutto la dirigenza, che da oggi lo saluta ufficialmente per fare posto al ritorno di Cesare Prandelli.