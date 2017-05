Fiorentina, dal Brasile: Hugo verso i viola. Il Palmeiras ha il sostituto

Il quotidiano brasiliano GloboEsporte si concentra sul possibile trasferimento di Vitor Hugo, difensore del Palmeiras, alla Fiorentina. Secondo quanto riportato, anche se non c'è ancora l'ufficialità, la trattativa con i viola è in fase molto avanzata già dallo scorso gennaio, con il Verdao che ha già acquistato il giovane nazionale Luan per sostituire il prossimo difensore gigliato. 8 milioni l'accordo tra le parti, con il Palmeiras che incasserà il 50% di questa cifra avendo solo i diritti sulla metà del cartellino. La cessione di Hugo sarà l'unica di primo piano per quanto riguarda la società alviverde.