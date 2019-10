Fiorentina, dal Castrovilli-Day ai giorni di Chiesa. Quelli in Azzurro

Ieri in casa Fiorentina è stato senza ombra di dubbio il Castrovilli-Day, visto l'annuncio del rinnovo del centrocampista viola fino al 2024, dato congiuntamente con il ds Pradè in conferenza stampa come da tradizione recente. I prossimi, quelli che arrivano, saranno invece verosimilmente i giorni di Federico Chiesa. Tanto per cambiare, dirà qualcuno, ma è innegabile che una delle principali punte di diamante dell'Italia - oltre che appunto della Fiorentina - che con Grecia e Liechtenstein si gioca le possibilità di guadagnarsi un biglietto anticipato per Euro 2020, sia proprio l'attaccante della Fiorentina. Le sue giocate (non solo quelle) per la qualificazione... Così magari da far spazio a qualche esperimento del commissario tecnico, compreso appunto quello riguardante quel Castrovilli nominato qualche riga sopra, già proiettato verso la prima chiamata in azzurro grazie alla bontà delle sue prestazioni. Lo stesso percorso già intrapreso proprio da Chiesa, facendo affidamento sulla voglia di Mancini di puntare sui giovani. Proseguendo sul binario dei parallelismi, beh, ritorna in mente che proprio ieri Castrovilli rinnovava il suo contratto con la Fiorentina, mentre Chiesa... No, questa, almeno per il momento, è decisamente un'altra storia.