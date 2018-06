Fiorentina, dal Portogallo: sfida all'Udinese per Duarte Valente

© foto di Giacomo Morini

Fiorentina ed Udinese su Duarte Valente dell'Estoril. Dopo le voci circolate a maggio proprio su TMW, anche in Portogallo, sul sito di A Bola si parla dell'interesse di vari club, tra cui le due italiane, aprendo ad una cessione. Il giovane centrocampista classe '99 è cresciuto nelle giovanili dell'Estoril ed ha esperienza anche in prima squadra. Il club non intende cedere quella che viene considerata una stella ma dipenderà dalle offerte, anche in considerazione del fatto che ha una clausola di rescissione di 2 milioni di euro.