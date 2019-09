© foto di Federico De Luca

Dalbert, terzino della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nell'intervallo della partita che vede la sua squadra momentaneamente in vantaggio in casa del Milan: "Ribery ha fatto una grande giocata, peccato solo abbia sbagliato l'ultimo tocco. Ora dobbiamo continuare così per fare tre punti, seguendo quello che abbiamo preparato insieme al mister durante la settimana".