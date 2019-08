Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo terzino della Fiorentina, Dalbert, ha parlato anche della sua esperienza, non troppo positiva, all'Inter: "Ho sempre avuto una grande facilità di adattamento e l'ho dimostrato in Portogallo e in Francia. Ma il calcio italiano è diverso rispetto alle mie caratteristiche: qui c'è più tattica difensiva. Lo so di non aver reso al massimo all'Inter ma sono convinto di poter fare molto meglio a Firenze".