Fiorentina, Dalbert: "Convinto dal progetto. Voglio giocare tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo arrivato in casa Fiorentina, Dalbert, ha affidato al proprio profilo Instagram le sue prime parole da giocatore viola: "Sono stato molto felice fin da subito dell'interesse della Fiorentina. Stavo cercando una squadra che mi permettesse di avere lo spazio che avevo quando giocavo a Nizza. A Firenze voglio ritrovare la gioia di giocare e voglio fare bene. Voglio mettermi in mostra perché qua giocherò con più continuità. La città di Firenze è fantastica ma quello che mi ha convinto a venire qui è stato il progetto. Soprattutto la Fiorentina mi darà la possibilità di giocare: un fattore che ha avuto molto peso. Dopo aver giocato a Nizza con giocatori del calibro di Dante e Balotelli ora avrò la possibilità di giocare insieme a calciatori di livello altissimo come Boateng e Ribery".