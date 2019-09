Prova convincente ieri pomeriggio allo stadio Artemio Franchi per Dalbert Henrique, tra i migliori in campo in una Fiorentina che ha messo in enorme difficoltà la Juventus nell'anticipo della terza giornata di Serie A. "Sono felicissimo del debutto da titolare con la Fiorentina - ha scritto il brasiliano di proprietà dell'Inter su Instagram -. Che sia il primo di molte gare con questa maglia e in questo fantastico ambiente".